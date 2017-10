Les Kabyles dès demain à Sidi Bel Abbes

Par DDK | Il ya 12 minutes | 1 lecture(s)

La JS Kabylie ralliera la ville de Sidi Bel Abbes, demain matin, par avion, en prévision du match de jeudi face à l’USMBA, pour le compte de la 7ème journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Les Canaris se sont entrainés encore hier matin avant d’effectuer la dernière séance ce matin, au stade du 1er novembre. Le coach intérimaire Monaim Kherroubi est en train d’effectuer les derniers régalages avant d’annoncer la liste des 18 joueurs concernés par ce match, à l’issue de la séance d’entraînement d’aujourd’hui. Le coach kabyle choisira les joueurs les plus prêts pour prétendre à un bon résultat. En dépit de la difficulté de la mission, Kherroubi attend cependant une belle réaction de ses poulains face à la coriace formation de l’USMBA. Ayant gagné son pari face au DRB Tadjenanet lors de la précédente journée, le coach kabyle veut, cependant, un autre succès après-demain, jeudi. Ce qui reste l’objectif de tous les joueurs de la JSK qui promettent de tout faire pour revenir avec un résultat probant et d’améliorer leur position au classement général. À signaler que même les internationaux kabyles, à savoir Ferhani, Boukhanchouche et Benaldjia, sont concernés par ce match, après la fin du stage des locaux aujourd’hui.

La participation de Saadou n’est pas encore confirmée

Le défenseur axial Nabil Saadou a repris le travail, hier, avec le groupe. Revenant d’une blessure aux adducteurs, le défenseur kabyle a entamé la préparation du match face à l’USMBA avant-hier. Même si sur le plan médical le joueur est apte, sur le plan sportif il ne sera pas prêt à 100%. Pour cette raison, le coach Kherroubi attendra la séance de ce matin pour trancher.

Mustapha Larfi