Le stade communal hommologué

L’opération d'homologation des stades de football de la wilaya de Béjaïa, qui a débuté le 26 septembre dernier, se poursuit. Ainsi, la commission a procédé, dimanche 8 octobre, à la visite technique du stade communal de Seddouk qui a reçu l'accord d'accueillir les rencontres organisées par la LFWB, pour ce nouvel exercice 2017-2018, et ce, après les aménagements nécessaires (clôture, vestiaires, aire de jeu, sécurité des officiels et visiteurs). Il y a lieu de préciser que ce terrain a été retenu in extremis puisqu’il a récemment été doté d'une pelouse synthétique. Le projet devait démarrer en juin dernier mais les travaux n'ont pas pu débuter pour des raisons administratives, dit-on.

Z. A. H.