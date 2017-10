«Il faut se ressaisir au plus vite»

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Dans cet entretien, Hamou Chabane, capitaine de Gouraya Béjaïa, pensionnaire de la Régionale 2, revient sur le dernier revers concédé en déplacement et évoque la prochaine sortie face au RC Zemmouri.

La dépêche de Kabylie : Le groupe s’est-il remis de la défaite face à l’ES Bir Ghbalou ?

Chabane Hamou : Oui, tout le monde semble avoir bien repris après ce revers concédé en déplacement face à l’ESBG. On aurait pu faire mieux, car on était présents dans ce duel, surtout en seconde période où l’on a dominé notre adversaire. Hélas, la chance nous a tourné le dos. Les joueurs veulent une revanche sur le sort et on fera tout pour nous racheter ce vendredi à domicile.

Le groupe est donc déterminé ?

Bien sûr. Nous avons tout le temps travaillé dans une parfaite ambiance. Il n’y a pas de raison de s'inquiéter. Avec l'état d'esprit qui règne au sein du groupe, l’équipe demeure capable de bousculer la hiérarchie et réaliser un parcours honorable.

Comment s’annonce justement le prochain match face au RC Zemmouri ?

Le RCZ aura à cœur de prendre le dessus sur nous et récupérer les deux points perdus chez lui. On s’attend, donc, à une forte détermination de la part de notre adversaire à vouloir arracher un résultat positif. Mais nous aussi on veut positiver cette sortie pour oublier le dernier échec. Et cela passe par un résultat probant. On ne doit, en aucun cas, se permettre un autre échec.

Gouraya a-t-elle les moyens de réussir un bon parcours cette saison ?

Oui, je le pense. On ne lâchera rien du tout en tout cas. Pour l’heure, on doit gérer la compétition match par match. On va saisir nos chances à fond pour concurrencer les meilleurs jusqu’au bout. Et puis, nous sommes bien au début de la compétition. Beaucoup de choses peuvent encore se passer d’ici là. En tout cas, on va se battre jusqu’à la fin.

Entretien réalisé par Zahir Ait Hamouda