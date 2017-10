Vers le come-back de Boussekine ?

Par DDK | Il ya 1 heure | 129 lecture(s)

L'ère Aïder est terminée. Celui-ci n’aura tenu que quatre journées, avant de claquer la porte après la défaite de samedi dernier à domicile face à Béni Douala. Les dirigeants du club d’Amizour, qui se sont réunis avant-hier lundi avec les joueurs, ont tenu un conclave entre les membres du bureau exécutif pour trancher sur l’identité du remplaçant d’Ahmed Aïder. Ainsi, selon des sources proches du club, l’on évoque le retour de Samy Boussekine à la barre technique. Un coach qui, à en croire notre source, serait en pole position pour succéder à Aïder à la barre technique. En effet, ayant fait un passage des plus réussis auparavant à l’USOA, Samy Boussekine jouit d’une grande popularité dans le milieu sportif de la vallée. Les camarades d’Idirene semblaient adhérer à sa méthode de travail, ce qui fait de cet entraîneur serait le mieux placé pour succéder à Ahmed Aïder, dit-on. À rappeler que ce technicien, qui a drivé l’équipe pendant trois saisons, avait réussi à former un groupe homogène qui a joué, pendant toute la période susdite, les premiers rôles, avant d’être remercié l’été dernier. Connaissant bien la maison et entretenant de bonnes relation avec le président Omar Ambiche, Boussekine semble avoir les atouts favorables à sa nomination à la tête de la barre technique. En tout cas, lors de la réunion du bureau, et toujours selon nos sources, les membres du bureau exécutif ont été unanimes à dire que Boussekine est le mieux indiqué pour prendre l’équipe en main. S’il accepte cette mission, il débutera directement son travail, lui qui connaît bien l’équipe. A noter, enfin, que les contacts auraient déjà été entamés avant-hier, selon certaines indiscrétions.

Samy H.