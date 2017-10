Début en fanfare de la JSC Ouacif

Par DDK | Il ya 1 heure | 107 lecture(s)

C’est sans doute, la meilleure chose qui pouvait arriver au club avec cette entame de l’exercice en fanfare avec un carton réussi à la clé et en déplacement à Tizi-ouzou s’il vous plait.

La JSC Ouacif, en effet puisque c’est d’elle qu’il s’agit, n'a pas fait dans le détail, en ce début de championnat de la division Honneur de Tizi-Ouzou. Les poulains de Rachid Berkoud ont réussi une démonstration de force en déplacement au stade Oukil Ramdane de Tizi-Ouzou. Les coéquipiers d'Ait Said ont battu largement le nouveau promu l'ES Sikh Oumeddour sur le score large de 4 à 0, avec un doublé signé Ahmed Kermad et les deux autres réalisations ont été les œuvres de Mehdi Ait Said et Hocine. Une belle victoire qui confirme d'ores et déjà les intentions de la JSC Ouacif qui a raté de peu l'accession en Régionale 2, la saison dernière. Ce n'est que partie remise, et cette fois, les choses semblent s’annoncer sous de bons auspices, à condition que l'équipe continue sur sa lancée et enchaîne d'autres victoires pour prendre le large, dès cette phase aller. La mission de la bande à Rachid Berkoud sera difficile, surtout avec la présence des équipes qui ont aussi affiché leurs ambitions à l'image de la JS Boukhalfa qui s'est renforcée par des joueurs d'expérience et de valeur, sans oublier le CA Fréha pour ne citer que ces deux clubs. Les coéquipiers de Namane Aghilas ambitionnent de laisser leur empreinte dans cette saison sportive 2017-2018, avec au finish une accession en Régionale 2.

Massi Boufatis