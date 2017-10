«On est dans un passage à vide»

Par DDK | Il ya 1 heure | 104 lecture(s)

Après une longue absence pour blessure, l’attaquant béjaoui Abdelouahid Belgherbi a retrouvé le terrain lors du dernier match face à l’ASO. Dans cet entretien, le transfuge de l’US Biskra estime que son équipe est capable de piéger le CAB chez lui vendredi prochain.

La Dépêche de Kabylie : Comment préparez-vous le rendez-vous de vendredi contre le CAB ?

Abdelouahid Belgherbi : Tout se passe dans de bonnes conditions. N ous avons bien travaillé durant cette trêve du championnat, où le programme tracé par le staff technique a été respecté scrupuleusement par tous les joueurs. Autrement dit, cet arrêt du championnat est venu au bon moment, pour nous remettre en cause après les deux derniers mauvais résultats enregistrés contre l’ASAM et l’ASO.

Justement, votre équipe n’a récolté qu’une seule unité sur les six possibles…

Je reste persuadé que ce n’est qu’un petit passage à vide, comme cela arrive à toutes les équipes. Pour évoquer ces deux matches face à Aïn M’Lila et Chlef, je dirai que nous avons bien joué. Mais malheureusement, nous avons été trahis par le manque d’efficacité et la malchance aussi. Comme je viens de le déclarer, cette trêve est tombée à pic pour nous, afin de travailler toutes nos insuffisances constatées lors des dernières rencontres de championnat. Notre souci demeure celui d’améliorer notre niveau de jeu et par ricochet, nos résultats techniques, pour redonner sourire à nos supporters. Pour cela, je reste confiant en nos capacités de rebondir le plus vite possible, et aider notre équipe à revenir au devant de la scène.

Un pronostic pour le match de ce week-end ?

Il est vrai qu’il n’est pas de mes habitudes de spéculer, mais tout ce que je sais, en revanche, c’est qu’on ira à Batna pour éviter à tout prix la défaite. Certes, ce match sera difficile pour les deux équipes qui chercheront le rachat mais, ma foi, nous aurons notre mot à dire sur le terrain, afin de renouer avec les résultats positifs dès ce vendredi et nous relancer en championnat.

Propos recueillis par B Ouari.