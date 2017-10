L’affaire N’Doye refait surface

Par DDK | Il ya 1 heure | 124 lecture(s)

L’affaire N’Doye semble tomber comme un cheveu dans la soupe, contrariant la belle entame de l’équipe en ce début de saison.

En effet, l’ex-joueur sénégalais du MOB, N’Doye Mamadou Waliou, sociétaire de l’ES Sfax, réclame quatre mensualités via une correspondance de la FIFA qui a atterri, avant-hier, au siège du club. En somme des soucis pour l’actuelle direction déjà face à une situation financière peu réjouissante. Signalons que N’Doye a été libéré au club tunisien par l’ex président, Zahir Atia et sa qualification n’a été effective qu’après avoir eu gain de cause au niveau de la CRL, après l’opposition manifestée par le club à le lâcher après le départ de Atia.

L’hôtel du Nord réclame 450 millions d’arriérés

La direction du MOB vient de recevoir une notification d’un huissier de justice émanant de l’hôtel du Nord, sis à Béjaïa ville, qui réclame la somme de 450 millions de centimes représentant les nuitées passées par certains joueurs et membres du staff technique sous la présidence de Zahir Atia. Cette somme réclamée par cette structure hôtelière représente la prise en charge de certains joueurs à l’image de Yesli, feu Touati et du staff technique composé de Sendjak, Adjali et Laroussi, managers du club, ainsi que du président déchu, Zahir Atia.

Le groupe poursuit la préparation

Par ailleurs au plan sportif, le groupe poursuit sa préparation pour le prochain match prévu vendredi prochain, contre le GC Mascara, comptant pour la sixième journée de la Ligue 2 Mobilis. Le coach aura à composer les onze rentrants, soulagé par le retour des deux blessés Belkacemi et Noubli. Lors de cette rencontre, le MOB sera amoindri par l’absence de Bouledieb et de Bentayeb, le premier est suspendu pour contestation de décision de l’arbitre alors que le second s’est blessé lors d’un match amical. Les Béjaouis sont attendus au tournant, ils devraient confirmer leurs bons résultats (4 victoires et un nul), ainsi garder leur position de leader, aussi occupée avec l’ASAM, depuis le dernier match. La direction fait de son mieux pour réunir les conditions et les moyens nécessaires pour mettre le groupe dans de bonnes conditions et compte verser les deux primes de matchs (ABS et CABBA) avant vendredi. Les inconditionnels du club, qui rêvent d’un retour rapide en Ligue 1, comptent envahir le stade pour soutenir les camarades de Rahal afin d’enchainer avec une autre victoire tout en souhaitant de voir leur favori occuper la première place seul, ce qui augmentera leur chance d’accession en décrochant une des trois premières places, en fin de saison.

L’infirmerie se vide

Le staff médical du MOB à moindre de pression, ces jours-ci, après avoir rétabli les deux joueurs blessés, Noubli et Belkacemi, reste à remettre sur pied Bentayeb. Le médecin, le kiné et le soigneur que compte ce staff font un bon travail en remettant sur le terrain les joueurs blessés en un temps record, chose qui réconforte le coach Biskri qui pourra compter sur Noubli et Belkacemi lors du prochain match contre le GCM.

Z. H.