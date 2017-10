«Notre mission est difficile mais pas impossible»

Par DDK | Il ya 1 heure | 121 lecture(s)

Le jeune milieu de terrain kabyle, Juba Oukaci, parle dans cet entretien du match de demain face à l’USMBA et il promet de tout faire pour réussir une belle opération.

La Dépêche de Kabylie : Comment est le moral du groupe à quelques heures seulement de l’USMBA?

Juba Oukaci : Dieu merci le moral est au beau fixe. Nous sommes concentrés sur notre sujet et on veut réussir un bon match. On ne lésinera pas sur les efforts pour revenir avec un résultat probant et confirmer notre bonne santé.

Qu’en est-il de la confrontation ?

La confrontation sera très difficile face à une coriace équipe de l’USMBA. Cette dernière a battu l’USMA et fera tout pour nous battre également. Cependant, on ne partira pas pour faire du tourisme mais pour chercher la victoire. Certes, notre mission est difficile, mais elle n’est pas impossible. Nous avons nos atouts à faire valoir et on réussira une belle opération incha’Allah.

L’attaque ne marque pas beaucoup. Quelle est la raison à votre avis ?

On a joué sans avant-centre à chaque fois et à mon avis, c’est pour cela qu’on ne marque pas beaucoup. Même si Benaldjia et Djabout sont de bons attaquants, toutefois ce sont des joueurs qui jouent sur les couloirs. Avec le retour d’Ekedi, j’espère être plus performants en attaque et marquer plus de buts.

Selon vous, quelle sera la clé de la réussite face à l’USMBA ?

On doit être solidaires sur le terrain pour réussir un match plein. On doit préserver notre concentration et gérer intelligemment cette rencontre. On sortira le grand jeu et notre seul objectif est de piéger notre adversaire et revenir avec un bon résultat. On reste sur une bonne dynamique et on veut la préserver.

Entretien réalisé par M. L.