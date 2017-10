JEAN-YVES Chay nouvel entraîneur de la JSK

Par DDK | Il ya 1 heure | 209 lecture(s)

C’est désormais officiel. Le coach français Jean-Yves Chay, qui a déjà drivé le club kabyle par le passé, est de retour à la JSK.

Le coach Chay a tout conclu avec les responsables kabyles dans la journée d’hier, et il ne lui reste que la signature de son contrat pour officialiser sa venue à la JSK. Le technicien français a eu même son visa d’entrée en Algérie hier, et il est attendu aujourd’hui à Oran. C’est ce que nous a confirmé le président du club Hamid Sadmi, que nous avons joint hier après-midi par téléphone : «J’ai tout conclu avec Chay aujourd’hui (ndlr hier) et il sera en Algérie demain (ndlr aujourd’hui). Désormais, Jean-Yves Chay est le nouvel entraîneur de la JSK», a déclaré Sadmi.

«Jean-Yves Chay veut aider la JSK»

Le président Sadmi affirme que Chay est revenu pour aider la JSK à retrouver son lustre d’antan : «Chay est comme un frère pour moi. Il aime le club et il est revenu pour aider la JSK à retrouver son lustre», souligne Hamid Sadmi.

«Il sera présent demain à Sidi Bel Abbès»

En dépit du fait qu’il arrivera aujourd’hui à Oran, soit à la veille du match face à l’USMBA rentrant dans le cadre de la 6ème journée du championnat, le nouvel entraîneur français ralliera directement Sidi Bel Abbès pour suivre le match. Cependant, il entamera officiellement sa mission après cette rencontre, pour préparer la prochaine rencontre face à l’USMH qui se jouera au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou. C’est ce que nous a affirmé hier le premier responsable de la JSK : «Le coach Chay assistera à la rencontre face à l’USMBA. Cependant, il préparera l’équipe pour le prochain match face à l’USMH qui se jouera à Tizi-Ouzou», a conclu Sadmi son intervention.

Asselah, Renai et Saadou non-convoqués

Le coach Moneim Kherroubi a dévoilé, hier, la liste des 18 joueurs concernés par le match face à l’USMBA qui se jouera demain. Le portier Asselah qui souffre d’une forte grippe n’est pas convoqué pour cette rencontre et c’est le jeune Saidoune qui prendra sa place. Le défenseur Saadou ne fera pas partie également du voyage vu qu’il n’est pas prêt et il sera remplacé par Tizi Bouali. Même cas pour le joueur Renai, blessé, qui sera remplacé par le jeune Si Salem.

Départ ce matin pour Sidi Bel Abbès

La délégation kabyle ralliera la vile de Sidi Bel Abbès ce matin en prévision du match de demain face à l’USMBA. Les Canaris seront hébergés à l’hôtel Eden de Sidi Bel abbès en prévision de cette confrontation.

Mustapha Larfi