Grand derby à Bouira

C’est la 2e journée du championnat de la Régionale 2 du groupe A. Le nouveau promu, l’OS Moulediouane, qui a perdu face au CRB Kherrata, tentera de signer son premier succès de la saison. Les gars de Moulediouane, qui accueilleront leurs homologues de l’OS El Kseur, seront appelés à en découdre avec leur adversaire du jour demain après-midi au stade de Tirsathine. Le stade de Draâ Ben Khedda n’étant pas homologué, les dirigeants de l’OSM étaient obligés de chercher un autre terrain où recevoir leurs adversaires. Quoi qu’il en soit, les poulains de Chabane Meftah, confiants, se sont bien préparés pendant la semaine pour cette sortie. Ils sont, en effet, animés et décidés à s’impose, et récolter les trois points du match pour gagner en confiance et entrevoir la suite du parcours sous de bons auspices. Mais les gars d’El Kseur ne vont pas se présenter sur le terrain pour faire de la figuration, bien au contraire...

L’ES Draâ El-Mizan en appel à M’Chedallah

Pour sa part, l’ES Draâ El-Mizan, qui a laissé des plumes à domicile face à l’US Soummam qui jouera chez l’ES Timezrit demain, aura à effectuer un périlleux déplacement à Bouira. Les Sudistes de Draâ El-Mizan affronteront leurs homologues de la JS M’Chedallah dans un match qui s’annonce difficile. Il faut batailler dur durant toute la partie pour espérer arracher un bon résultat. Pour les autres matchs de la journée, le CRB Kherrata accueillera la JS Bordj Menaïel, tandis que Gouraya Béjaïa donnera la réplique au CR Zemmouri. De son côté, le WR Bordj Menaïel accueillera son homologue de l’ES Bir Ghbalou, alors que l’US Auzia sera opposée au MC Bouira dans un derby palpitant. Enfin, le CM Tidjelabine recevra son homologue de l’USM Béjaïa avec la nette ambition de rafler la mise et arracher les points qui seront mis en jeu. A noter que les rencontres sont toutes prévues à 15 heures demain vendredi.

