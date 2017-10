«Ce sera difficile à Ouargla, mais…»

Par DDK | Il ya 17 minutes | 1 lecture(s)

Le MB Bouira se rendra, pour la première fois, au sud du pays pour affronter le MB Hassi Messaoud à Ouargla, pour le compte de la quatrième journée du championnat Inter-régions (Centre-est). Quatrième avec cinq points, deux nuls et une victoire, le MBB a failli rater le déplacement à cause du sempiternel problème de moyens financiers, il aura fallu l’intervention des autorités pour trouver une solution médiane. En effet, l’équipe se déplacera ce jeudi matin à bord d’un bus affrété par l’ODEJ de Bouira, alors que la DJS s’est chargée de prendre en charge l’hébergement de l’équipe sur place. Le groupe se déplacera au grand complet à l’exception de son attaquant Billali ménagé par l’entraîneur Fettache Rachid. Ce dernier que nous avons rencontré nous parlera de l’état d’esprit des joueurs notamment après les deux derniers matchs «ratés» et du déplacement au sud du pays : «c’est vraiment dommage de perdre des points de cette manière, que ce soit face au DRB Baraki ou, dernièrement, à domicile face au Hydra AC, c’est notre second match nul de suite, des rencontres où l’on aurait pu glaner les points de la victoire, surtout la rencontre face au Hydra AC où on avait pratiquement dominé la partie de bout en bout et raté pas moins de cinq buts tout fait, malheureusement on manquait de réussite. Toutefois, je reste satisfait du rendement et de la prestation des joueurs qui ont réalisé un bon match, c’est une question de temps, je suis optimiste, cela va se régler bientôt et l’équipe trouvera son efficacité en attaque». Au sujet du manque de cohésion au sein du collectif, le coach s’explique : «Nous sommes en début de saison, il nous reste certes des réglages à faire, on travaille dessus, au fur et à mesure, l’équipe trouvera les automatismes et la cohésion de jeu entre les joueurs, cela devrait se régler à partir de la cinquième et sixième journée, il faut tenir compte qu’on est en train de faire jouer tout le monde, lors de chaque rencontre, on compte quatre à cinq nouveaux joueurs incorporés dans l’effectif entrant. Par ailleurs, lors des entraînements, cette semaine, on s’est axé sur le travail devant les buts, notamment les tirs. Je tiens à dire qu’on compte de bons éléments en attaque qui ne vont pas tarder à faire parler d’eux, tout va rentrer dans l’ordre et le meilleur est à venir». En évoquant la rencontre face au MB Hassi Messaoud, fettache Rachid dira que son équipe «se rendra à Ouargla pour essayer de nous racheter de la dernière déconvenue à domicile face au Hydra AC, (0 – 0) et pourquoi pas revenir avec un résultat positif, on fera en sorte de revenir avec les points du match et se relancer dans le championnat qui vient juste de commencer, tout le monde est motivé, joueurs et staff dirigeants».

M’hena A.