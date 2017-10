L’attraction à Oukil Ramdane

Par DDK | Il ya 16 minutes | 1 lecture(s)

C’est demain, vendredi, que débutera la deuxième journée du championnat de la division Honneur et Pré-honneur de la wilaya de Tizi-Ouzou avec le déroulement de douze rencontres. Dans la division Honneur, cette première partie du second round de la saison, sera marquée par le choc qui opposera la JS Boukhalfa au CA Fréha au stade Oukil Ramdane. Un match qui constituera sans nul doute l’attraction du jour. Auteurs d’un début en fanfare, les deux antagonistes du jour vont se livrer une véritable bataille pour confirmer leur bonne entame en championnat. Pour sa part, la JSC Ouacifs qui occupe la première loge accueillera l’AC Yakourene dans un match qui s’annonce plaisant. De son côté, l’ASC Ouaguenoun qui s’est inclinée lors de la première journée recevra le nouveau promu, le RC Betrouna accroché lui aussi à domicile le week-end dernier. Quant à l’ES Sikh Oumeddour qui a subi un naufrage à domicile, la semaine dernière, elle donnera la réplique à l’ES Assi Youcef qui avait réussi son baptême de feu en division Honneur. Enfin, l’O Tizi Gheniff qui reste sur un nul méritoire hors de ses bases tentera d’empocher les trois points devant son invité du jour, le FC Ouadhias battu, vendredi dernier, à domicile. Dans la division Pré-honneur dans son Groupe A, le leader l’IRB Souk-El-Ténine se déplacera à Frikat où elle aura à affronter la nouvelle équipe, la JS Boumhani avec la ferme attention de revenir avec la totalité du gain. Dans le Groupe B, le stade de Larbaâ Nath Irathen sera le théâtre d’une belle affiche entre la formation locale de l’O Taourirt Mokrane qui annonce de grosses ambitions et l’US Sidi Belloua déterminé à confirmer le nul ramené de l’extérieur, le week-end dernier. L’autre match qui promet d’être intéressant, est le derby qui mettra aux prises au stade de Tikobaine l’US Tala Athmane au FC Betrouna. Une rencontre qui promet de chauds débats entre les deux voisins qui joueront pour la confirmation. Dans le Groupe C, la JS Tala Tegana qui a essuyé un revers lors de la premier journée ne devrait pas rater l’aubaine de se racheter lors de la rencontre qui l’opposera à l’US Mizrana. À Makouda, l’OC Makouda aura une bonne opportunité de confirmer la victoire acquise hors de ses bases le week-end dernier en recevant l’équipe d’Aït Aïssa Mimoun.

S. K.