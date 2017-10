La JS Azazga en péril chez le leader

Par DDK | Il ya 17 minutes | 1 lecture(s)

Mission difficile pour la JS Azazga demain vendredi, lors du match de la 4e journée du championnat de la division inter-régions du groupe Centre-est.

Les Azazguis, accrochés la semaine passée par le MB Hassi Messaoud qui accueillera demain sur son terrain le MB Bouira, auront à effectuer un périlleux déplacement chez le CRB Ouled Djellal, leader du groupe, avec neuf points récoltés sur les neuf possibles. Les Rouge et Noir, qui n’ont récolté que quatre unités depuis l’entame de la saison, seront appelés à sortir le grand jeu, pour espérer revenir avec, au moins, le point du match nul. Mais les gars d’Ouled Djellal, qui ont le vent en poupe, ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin et ne jurent que par la victoire et cette place de leader qu’ils ne comptent pas lâcher. Les joueurs de la JS Azazga sont avertis et doivent faire très attention face au CRBOD, pour prétendre au meilleur résultat possible et ne pas revenir bredouille à la maison. Sinon, le doute va s’installer, ce qui n’est pas souhaité par le public azazgui qui veut voir ses favoris rebondir, même si, en face, c’est le leader du championnat. Pour les autres rencontres de cette quatrième journée, le SA Sétif, sur le podium, accueillera son homologue de l’IRB Berhoum, pour s’imposer et rester dans le haut du tableau. Le DRB Baraki, de son côté, aura à en découdre avec son voisin du CA Kouba dans un derby qui s’annonce chaud entre les deux équipes. De même pour le NRB Ouled Derradj, qui affrontera le FC Bir El Arch, et qui veut signer sa première victoire de la saison. Le Hydra AC recevra son homologue de l’AS Bordj Ghedir dans un match qui s’annonce difficile pour les Hydratis, qui auront vraiment du pain sur la planche pour s’imposer. Enfin, le CRB Aïn Djasser aura à en découdre avec la formation de l’IRB Aïn Lahdjar et devra sortir le grand jeu s’il veut gagner. Il est à signaler que le dernier match de cette quatrième journée, qui opposera l’OMR El Annasser et l’USM Sétif, aura lieu samedi à 15 heures. Toutes les rencontres prévues pour demain sont programmées, en fait, à 15 heures, sauf le match MB Hassi Messaoud - MB Bouira, prévu à 11 heures au stade de Ouargla.

Massi Boufatis