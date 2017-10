«Il faut réussir un bon résultat»

Par DDK | Il ya 17 minutes | 1 lecture(s)

Le jeune arrière droit kabyle, Mohamed Guemroud, jouera titulaire aujourd’hui face à l’USMBA. Dans cet entretien, réaliser hier, le joueur parle de ce match très important face aux Scorpions et évoque plusieurs points concernant son équipe.

La Dépêche de Kabylie : À la veille du match face à l’USMBA, comment est l’ambiance au sein du groupe ?

M. Guemroud : Il y a une grande sérénité au sein du groupe et on est bien concentrés sur la rencontre. On a préparé ce match dans d’excellentes conditions, espérant réussir un bon résultat. Nous sommes conscients de ce qui nous attend et on ne lésinera pas sur les efforts pour réussir une belle opération.

Vous êtes pressenti pour jouer titulaire lors de ce match. Êtes-vous prêt ?

Je travaille dur aux entraînements et je suis toujours prêt lorsque le coach décide de m’aligner. Je suis un professionnel et je dois toujours répondre présent lorsque le club a besoin de mes services. Je ferai de mon mieux pour accomplir convenablement ma tâche et aider mon équipe à réaliser un bon résultat.

Que diriez-vous de la rencontre ?

La rencontre sera difficile face à une équipe qui affiche une belle forme. Après avoir battu l’USMA lors de la précédente journée, l’USMBA cherchera une autre victoire at home jeudi (ndlr aujourd’hui). Cependant, on ne partira pas dans la peau de la victime mais pour chercher un résultat probant. Nous avons nos atouts à faire valoir et nous ferons tout pour gagner la partie, pour améliorer notre position au classement général.

Quel serait le meilleur scénario pour votre équipe ?

On doit préserver notre concentration jusqu’au coup de sifflet final de la rencontre. On doit exploiter les occasions qui nous seront offertes, tout en faisant attention pour ne pas encaisser.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi