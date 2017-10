Le Match de la confirmation

Par DDK | Il ya 17 minutes | 1 lecture(s)

L’USMBA recevra la JSK aujourd’hui à 17 heures au stade du 24 février de Sidi Bel Abbès, pour le compte de la sixième journée du championnat de Ligue 1 Mobilis.

Le match est très important à suivre entre deux équipes qui affichent une belle forme. L’USMBA, qui a battu lors de la précédente journée l’USMA, prétend à enchainer avec un second succès face aux Canaris, qui visent, eux aussi, la victoire pour confirmer les bons résultats réussis face au DRB Tadjenanet et le NAHD, en amical. En dépit de la difficulté de la mission qui attend ses poulains, le coach intérimaire Monaim Kherroubi affirme: «Ce match face à l’USMBA est très important pour nous pour la suite de la compétition. Nous l’avons préparé convenablement et les joueurs sont concentrés sur leur sujet. Certes, le match sera difficile face à l’USMBA qui reste une équipe coriace, toutefois on jouera pour un bon résultat pour confirmer notre bonne santé». Ainsi, les Kabyles misent sur un bon résultat lors de cette confrontation. Côté effectif, trois joueurs kabyles ne seront pas concernés par le match pour différentes raisons. Il s’agit du portier Asselah grippé, du défenseur Saadou pas prêt et Renai blessé à la jambe. Cependant, leur absence ne constituera pas un handicap, vu que Kherroubi aura plusieurs choix pour composer son onze.

La JSK depuis hier à Sidi Bel Abbès

La délégation kabyle a rallié la ville de Sidi Bel Abbès, hier matin, en prévision du match d’aujourd’hui face à l’USMBA. Le staff technqiue kabyle a fait de son mieux pour assurer la plus grande concertation à ses capés pour le match d’aujourd’hui. Il leur a demandé de faire le maximum pour réussir un bon résultat, pour renforcer leur capital de points.

Jean-Yves Chay assistera à la rencontre

Le nouvel entraîneur de la JSK, Jean-Yves Chay, devra assister au match de son équipe cet après-midi au stade du 24 février face à l’USMBA. Le technicien français devait raller la ville de Sidi Bel Abbès dans la soirée d’hier et sera présent au stade aujourd’hui, pour superviser sa nouvelle équipe. Il entamera sa mission officiellement après cette rencontre.

M. L.