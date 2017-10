«Tout pour une 5e victoire d’affilée»

Par DDK | Il ya 17 minutes | 1 lecture(s)

La Dépêche de Kabylie : Vous avez gagné avec un score lourd devant le SSSA. Un commentaire ?

Amir Soltane : Je pense plutôt que nous avons réalisé une belle prestation en dehors du score final qui n’est pas aussi important dans ce genre de rencontres. Le plus important est qu’on a bien travaillé les automatismes et le volet technico-tactique pour être fin prêts vendredi prochain.

En parlant du prochain match contre le GCM, comment comptez-vous l’aborder ?

On jouera pour la gagne. Vu le statut et la place que le MOB occupe, on n’a plus d’autre choix que de gagner, car une victoire nous maintiendra à la première place. On s’est très bien préparés tout au long de ces deux semaines pour réaliser une belle partie qui sera couronnée d’une victoire Inchallah. On fera tout pour décrocher une cinquième victoire d’affilée pour le compte de cette sixième journée.

Il s’agit de la lanterne rouge…

Le classement de Mascara ne nous intéresse pas et nous n’allons pas sous-estimer notre adversaire. On jouera à fond car un match n’est jamais gagné d’avance. Nous sommes armés d’une grande volonté pour passer l’écueil du GCM sans dégâts, en offrant à nos supporters la victoire.

Un message aux supporters ?

J’espère qu’ils seront nombreux, demain, pour nous soutenir et encourager pour aller de l’avant et gagner ce match. On a besoin d’eux surtout dans les moments difficiles.

Entretien réalisé par Z. H.