Gagner pour se maintenir en tête

Par DDK | Il ya 17 minutes | 1 lecture(s)

L e stade de l’Unité maghrébine de Béjaïa abritera, demain, une belle empoignade entre les Béjaouis du MOB et les gars de la GC Mascara. Un rencontre rentrant pour le compte de la sixième journée de la Ligue 2 Mobilis. Les Crabes, qui occupent la première place avec 13 points au compteur, ne doivent pas rater cette occasion, at home et devant leur public, pour confirmer la bonne santé du groupe qui a, rappelons-le, décroché quatre victoires de suite. Côté effectif, le coach Biskri peut compter sur Noubli et Belkacemi, rétablis de leurs blessures, mais sera dans l’obligation de se passer des services de Bentayeb et Bouleideb, le premier étant blessé - out pendant une dizaine de jours – et le second suspendu. Par ailleurs, la direction semble avoir opté pour une politique d’encouragement et de motivation, ayant décidé d’octroyer les deux primes (ABS et CABBA) avant le match de ce vendredi, chose qui ne fera que du bien pour les joueurs qui ne vont se concentrer que sur le carré vert. Les supporters, de leur côté, comptent envahir le stade, afin de venir en aide aux camarades de Rahal pour décrocher les trois points de la victoire qui maintiendront les Crabes à la première place.

Z. H.