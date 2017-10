Drifel bon pour le service

Par DDK | Il ya 16 minutes | 1 lecture(s)

Le staff médical du club a réussi son pari de remettre d’aplomb l’attaquant Lakhdar Drifel pour le match de demain face au CAB, au grand soulagement de son entraîneur qui compte l’associer à Belgherbi en attaque. D’ailleurs, le transfuge du NAHD a même rejoué avant-hier contre la JSIO et réussi à ouvrir la marque pour son équipe face aux banlieusards de Béjaïa. Ainsi, Drifel, qui a raté la dernière rencontre de championnat contre l’ASO à cause d’une blessure à la cheville, est à présent complètement rétabli et pourra, dès demain, reprendre sa place dans le onze rentrant face au CAB. Beaucoup d’espoirs reposent, en effet, sur cet élément aux côtés de Belgherbi, pour aider l’équipe à revenir avec un résultat probant de Batna.

B Ouari.