Faux pas interdit pour les Béjaouis

Par DDK | Il ya 16 minutes | 1 lecture(s)

Après une trêve de deux semaines ayant permis à l’ensemble des équipes de recharger les batteries, le championnat de Ligue 2 Mobilis reprendra ses droits, demain vendredi, à l’occasion du déroulement de la 6e journée.

C’est ainsi que la JSMB va croiser le fer avec le CA Batna dans une empoignade qui promet beaucoup entre deux teams en quête de rachat. En effet, aussi bien les Auréssiens que les Béjaouis, qui restent sur deux faux pas de suite, se livreront à une bataille sans merci sur le terrain. Le mieux concentré pendant les 90’ de jeu aura, sans nul doute, le dernier mot. Cependant, même si le CAB part avec un léger avantage, sachant qu’il évoluera chez lui et devant son public, il n’en demeure pas moins que les gars de la Soummam disposent d’un potentiel qui demeure capable de rééditer le coup du stade du 20 Août contre le RC Kouba (victoire 1 - 0, 3e journée, ndlr). Autrement dit, les partenaires de Bensayeh sont plus que jamais déterminés à ne pas revenir bredouille à la maison et affichent une réelle envie de se ressaisir dès demain face au CAB, pour redonner le sourire aux supporters du club. Ces derniers, et malgré la déception engendrée par les deux derniers résultats négatifs de leur équipe, comptent effectuer le déplacement dans la ville de Batna pour donner de la voix à leurs protégés.

B. O.