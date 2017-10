Le stade de Sour El Ghozlane enfin homologué

Par DDK | Il ya 1 heure | 115 lecture(s)

Bonne nouvelle pour les deux clubs de la ville de Sour El Ghozlane, à savoir l’ESG (Entente de Sour El Ghozlane) qui évolue en Régionale 1, et l’US Auzia (régionale 2). En effet, le stade communal Derradj Mohamed a finalement été homologué par la commission en charge du dossier auprès de la LNFA. Ainsi, il a fallu du temps et une pression énorme de la part des deux clubs et leurs supporters pour que l’APC de Sour El Ghozlane réagisse, pour réparer les manquements émis par la commission d’audit des stades lors de son premier passage, notamment ceux relatifs aux vestiaires qui se trouvaient dans un état de dégradation. Les deux équipes, qui allaient débuter la saison en recevant au stade communal d’El Hachimia, joueront désormais à la maison et devant leur public. Ainsi, la rencontre derby entre l’US Auzia et le MC Bouira s’est jouée hier vendredi au stade Derradj Mohamed, alors que l’E Sour Ghozlane recevra le WB Saoula sur son arène et devant son public.

M’hena A