L’IBL remporte le match sur tapis vert

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

L’affaire de la rencontre qui devait opposer l’IB Khemis El Khechna à l’IB Lakhdaria, comptant pour la troisième journée du championnat DNA, annulée à cause de l’absence des services de sécurité, a été traitée au cours de la semaine dernière par la ligue. Ainsi, et malgré le recours introduit par l’équipe de Khemis El Khechna, la commission de la ligue a tranché en faveur de l’équipe de l’ex-Palestro, qui remporte les points du match avec un score de 3 buts à 0. Un grand soulagement pour les protégés de l’entraîneur Dob Mounir ainsi que pour les supporters, qui attendaient cette décision depuis deux semaines. Du coup, l’IBL rejoint l’US Beni Douala à la première place, avec neuf points chacun. Par ailleurs, l’équipe de Lakhdaria aurait pu accaparer seule de la première place, si elle avait remporté son match disputé à domicile face au WA Boufarik, perdu sur le score de (1 - 2). Ceci dit, l’IBL se rendra ce samedi à Reghaïa pour croiser le fer avec le NARBR local qui occupe la cinquième position avec six points. A noter que les protégés de l’entraîneur Dob Mounir se déplaceront sans leur portier n°1, Brahimi, toujours sous le coup de la suspension. L’IBL, dira son président Gora, se déplacera à Reghaïa pour «essayer de revenir avec un bon résultat».

M’hena A.