Ça jouera gros à Tigzirt

La deuxième journée du championnat de Tizi-Ouzou se poursuivra encore aujourd’hui avec douze rencontres au menu. Dans la division honneur, l’ES Tigzirt qui s’est inclinée le week-end dernier, accueillera le KC Taguemount Azouz qui reste sur une victoire à domicile face à l’ASC Ouaguenoun. Dans la division pré-honneur, groupe A, la formation d’Aït Bouadou recevra la JS Mechtras. Un derby qui promet d’être plaisant entre les deux voisins. De son côté, l’AS Imazgharen qui jouera sa première rencontre officielle sur son terrain flambant neuf sera opposé au FC Aït Zaim. Pour sa part, la JS Tadmaït sera mise aux prises avec l’AC Tirmitine.

Le derby d’Ath Zmenzer à Béni Douala

Dans le groupe B, les regards seront braqués au stade de Béni Douala, où l’ES Aït Ouaneche affrontera le FC Ighil El Mal. Un derby d’Ath Zmenzer qui drainera à coup sûr la grande foule et qui promet d’être fortement disputé. À Oukil Ramdane, l’O Timizart Loghbar accueillera la JS Aït Anane, juste avant que l’US Bouhinoun ne donne la réplique sur la même pelouse à l’ES Nath Irathen. À Makouda, l’OM locale aura comme hôte du jour la nouvelle équipe de la JS Djurdjura. Dans le groupe C, l’US Timizart recevra l’O Nath Yirathen au stade de Fréha, alors que l’US Djemaa Saharidj en découdra au stade de Mekla avec le CS Djebla Ouaguenoun. À Larbaâ Nath Irathen, la formation d’Aït Yahia Union Sport accueillera l’US Ikhelouiène et, pour sa part, le HC Azazga recevra au stade de Tirsathine la JS El Kelaa.

