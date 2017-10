Béni Douala pour la passe de trois

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

L’US Béni Douala est, de l’avis de ses dirigeants, déterminée à réussir la passe de trois et garder la dynamique des victoires, à l’occasion de la venue du RC Boumerdès.

Ainsi, les poulains d’Ait Abbas fouleront la pelouse du stade du 1er novembre avec comme seul et unique objectif celui de la victoire, pour confirmer leur bonne santé. Les camarades du buteur Gherab ont de quoi espérer pour rafler la mise dans cette confrontation face à un adversaire respectable, mais prenable. Ainsi, fort de son statut de leader donc, la formation chère à Hocine Ammam compte tout mettre en œuvre pour engranger trois points supplémentaires à son actif, pour conforter sa position. Seulement, la tâche ne sera pas facile pour les enfants d’Ath Douala face à un adversaire qui reste sur un nul chez lui et qui viendra à Tizi-Ouzou certainement pour rectifier le tir. Toutefois, le capitaine Daoud et ses camarades savent pertinemment à quoi s’en tenir et se disent prêts à donner le meilleur d’eux mêmes pour négocier positivement ce rendez-vous, pour rester sur la même dynamique des résultats positifs et engranger de la confiance en vue des prochaines échéances. L’USOA en danger à Magra Dos au mur, les joueurs de l’USOA sont appelés à bien réagir cet après-midi face au MC Magra. Un adversaire que les gars de la vallée devront vaincre sur ses terres et revenir avec un résultat positif, ce qui leur permettrait d’en finir avec cette série noire de quatre matchs sans victoire. En effet, les Rouge et Noir, qui vivent une crise de résultats qui leur a valu de ne récolter qu’une seule unité en quatre rencontres, se disent plus que jamais déterminés à damer le pion aux gars de la Hodna, chez eux, afin de goûter au succès qui les fuit depuis l’entame de cet exercice. À cet effet, les joueurs rencontrés à l’issue de la séance d’entraînement d’hier matin ont tous exprimé leur désir de revenir de la Hodna avec un résultat probant. En tout cas, les hommes de Omar Oumbiche qui occupent une peu reluisante avant dernière place au classement général, ont tout intérêt à gagner cet après-midi pour mettre fin à cette série de mauvais résultats, pour entrevoir la suite du parcours avec beaucoup de sérénité. Maintenant reste à savoir si le départ du coach Ahmed Aider, très contesté par certains joueurs en raison notamment de ses choix tactiques et des joueurs, libérera les joueurs ? Mourad Bounif, l’entraîneur adjoint, arrivera-t-il à provoquer le déclic tant attendu ? C’est les questions que se posent les supporters. Attendons cet après-midi pour voir la réaction des camarades d’Idirene. Pour les autres rencontres, le second dauphin, l’ES Ben Aknoun, aura quant à lui l’avantage du terrain et des pronostics devant la montagne. De son côté, le CR Beni Thour, autre formation du haut de tableau, sera en appel du côté de Boumerdès, terre d’accueil de l’IBKEK, qui l’attend de pied ferme. Pour sa part, le WA Boufarik aura l’avantage du terrain et des pronostics devant le Widad de M’Sila. En revanche, le NARB Reghaia et l’IB Lakhdaria, cinquièmes ex-æquo, seront opposés dans un match indécis et/où l’avantage de la réception pourrait être prépondérant. L’autre ex-pensionnaire de la ligue 2, le RCA, ira du côté sud affronter le MB Rouissat, la lanterne rouge qui n’a plus droit à la moindre erreur. Enfin, le CRB Dar Beida, qui ne compte jusqu’alors qu’une seule victoire, visera en toute logique les trois points devant une équipe d’Enemra qui ne se déplacera certainement pas en victime expiatoire.

Samy H.