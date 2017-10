Un rendez-vous à ne pas rater

Par DDK | Il ya 1 heure | 85 lecture(s)

Défaits la semaine passée par la coriace équipe de la JS Boumerdès sur le score d'un but à zéro, les joueurs de la JS Akbou seront appelés cet après-midi à en découdre avec l'IR Bir Mourad rais, soit un sérieux postulant de la régionale 1. Une rencontre difficile devant des Algérois qui comptent faire bonne figure dans cette nouvelle édition 2017-2018. Cela dit, la JS Akbou n'a plus le choix si elle veut vraiment conserver ses chances de jouer les premiers rôles. Pour les coéquipiers de Lardjene, seul un résultat positif en terre Awzellaguie cet après-midi les confortera dans leur quête de récupérer les points perdus la semaine passée chez le promu. La prestation fournie samedi passé face à Boumerdès, malgré la défaite, laisse à penser que l'équipe a du caractère et du répondant, puisqu’elle a réussi à revenir dans la partie et dominer son vis-à-vis. C'est dire, donc, que la formation akboucienne a des arguments à faire valoir face à son invité qui viendra dans le sud de la vallée pour arracher les trois points et confirmer son statut. Voilà une belle opportunité pour se remettre en question pour repartir de plus belle en cette première étape de la saison. Désormais, aucun faux pas ne sera permis, chaque point de gagné ou de perdu vaudra son pesant d'or lors du décompte final. Une chose est sûre, la JS Akbou livrera, aujourd’hui (samedi), un combat dans un match qui s'annonce comme un rendez-vous de rachat avec des joueurs qui se présenteront au coup d'envoi du match avec la volonté de se surpasser. Les Aourtilane, Lardjene et autre Akkouche ont toutes les raisons pour négocier au mieux cette première sortie à domicile. C'est dire, donc, que pour la JSA, la victoire est impérative.

Zahir Ait Hamouda