«J’ai été viré sans explications»

Par DDK | Il ya 1 heure | 116 lecture(s)

Le désormais ex-directeur technique sportif (DTS) des jeunes catégories, Chawki Mebarki, a été destinataire, mercredi passé, d’une correspondance stipulant sa fin de mission sans pour autant donner les raisons de ce divorce unilatéral. L’ex-DTS dit sa déception en affirmant : «Voilà comment on remercie les gens qui ne ménagent aucun effort pour servir son club à chaque fois qu'on me fait appel pour réparer les dégâts causés par la faute de certains soi-disant dirigeants, qui ne cherchent que leurs intérêts au détriment des compétences, d'un projet sportif et d'un plan d’action. Finalement, ce ne sont que des vendeurs de rêves, des gens qui obéissent aux commanditaires qui se cachent derrière le rideau et qui n'ont pas le courage de m'affronter, car ils n'ont rien à me reprocher. Comment expliquer ce limogeage abusif et arbitraire sans avancer aucune explication ni argument, car si j'ai failli dans ma mission, je dois passer en conseil de discipline ? Cette situation me pousse à poser la question si réellement cette décision a été discutée et partagée par le conseil de gestion du MOB ou c’est simplement une sanction, car je n'ai pas obéi aux ordres de certains actionnaires qui voulaient imposer leurs enfants dans les catégories de jeunes, sachant que je faisais partie d'une commission de recrutement qui a agi selon les critères de sélection et non sur le poste et le statut de leurs parents.» Ce qui a encore choqué M. Mebarki est l’information donnée et publiée par la direction sur la page officielle du club, où il est mentionné que les deux parties se sont séparées à l’amiable alors que «c’est une décision unilatérale et moi, le concerné, je n’ai même pas été convié à me défendre ou à donner des explications», expliquera l’ex-DTS.

Z. H.