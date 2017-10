Le match des grandes

Par DDK | Il ya 1 heure | 98 lecture(s)

Le championnat national du football féminin, chez les seniors, entamera sa quatrième journée aujourd’hui.

Celle-ci sera marquée par la belle affiche entre le leader et son dauphin, à savoir le CF Akbou et l’ASE Alger Centre, ainsi que le difficile déplacement du FC Béjaïa à Relizane, pour y affronter l’Affak local, alors que l’ESF Amizour recevra l’AS Intissar d’Oran. Pour rappel, le CF Akbou, qui occupe la première place du groupe centre-ouest avec sept points au compteur, est revenu de Tiaret avec une belle victoire lors de la précédente journée sur un score fleuve de 8 - 0 devant le COST local. Cependant, il n’aura pas la tâche facile devant les Algéroises de l’ASEAC qui ont battu l’Affak Relizane le week-end passé par (5 - 1) et qui comptabilisent six points avec un match en moins. Ce sera donc une rencontre très difficile pour les deux équipes qui aspirent réaliser un bon parcours cette saison. Pour sa part, l’ESF Amizour, qui occupe la 7e place avec un seul point au compteur et qui a été tenue en échec samedi passé par l’AS Oran Centre (0 - 0), recevra l’AS Intissar d’Oran qui n’a pas fait mieux, en se contentant d’un nul (1 - 1) contre le FCB. C’est donc un match très équilibré qui peut revenir aux filles d’Amizour si elles arrivent à bien le négocier. Enfin, le FC Béjaïa, qui occupe la 6e place avec deux points, se rendra à Relizane pour y affronter l’Affak local. Un match très difficile pour les Béjaouis devant le champion d’Algérie en titre et qui renferme l’un des meilleurs effectifs à l’échelle nationale.

Z. H.