Le coach Kherroubi était très déçu après la lourde défaite de son équipe face à l’USMBA. «Cette défaite nous a fait très mal. On a bien préparé cette rencontre et on ne s’attendait pas à perdre, et surtout pas de cette façon. C’est une défaite difficile à digérer, car vu notre préparation, on pouvait, au moins, réaliser le nul. Les joueurs ont perdu leur concentration après le premier but, ce qui nous a coûté un second but avant la pause», a-t-il déclaré.

«L’expulsion de Ferhani a compliqué notre tâche»

Questionné sur l’expulsion de Ferhani, Kherroubi estime que sa sortie a pénalisé l’équipe : «Malgré des buts encaissés au 1er half, on avait la possibilité de revenir au score. Cependant, l’expulsion de Ferhani a rendu notre tâche plus compliquée. Se retrouver en infériorité numérique a été pénalisant», a-t-il dit.



«Voilà pourquoi certains joueurs n’ont pas joué»

Interrogé sur le pourquoi de la non incorporation de certains joueurs, à l’instar de Djabout, Redouani et Ekedi, Kherroubi s’explique : «Certains joueurs n’ont pas joué pour des raisons disciplinaires et d’autres pour des choix tactiques».



«Tout le monde doit aider Chay»

Concernant le nouvel entraîneur, Kherroubi a affirmé : «J’ai rempli ma tâche en assurant l’intérim, maintenant, il y a un nouvel entraîneur que tout le monde doit aider pour redresser la situation», a-t-il conclu.

