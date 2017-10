«Chay a maintenant son idée sur l’équipe»

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

Le président Sadmi était très déçu par la contre-performance de son équipe face à l’USMBA sur le score lourd de quatre buts à un. Cependant, il dit compter beaucoup sur le coach Chay pour trouver les solutions en perspective des prochains rendez-vous. «L’équipe a concédé une défaite amère ce soir face à l’USMBA. Les joueurs ont bien débuté le match, mais ils n’ont pas continué de la même manière. J’espère que cette défaite difficile à digérer n’aura pas de répercutions négatives sur le moral des joueurs. Le Français Chay a suivi la rencontre et il a son idée sur le groupe. Il a noté les points forts et les points faibles de l’équipe et le changement viendra progressivement mais sûrement», a-t-il déclaré à l’issue de la rencontre.

M. L.