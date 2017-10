Jean-Yves accueilli avec des fleurs et… un carton

Par DDK | Il ya 1 heure | 134 lecture(s)

Le club kabyle a concédé une lourde défaite face à l’USMBA, avant-hier soir, au stade du 24 février de Sidi Bel Abbès, sur le score de 4 buts à 1.

Au delà du résultat très lourd, plusieurs lacunes sont à noter de cette confrontation. Ni la défense, ni le milieu, ni l’attaque n’ont accompli leur tâche. Beaucoup de déchets dans le jeu et les joueurs ont manqué de discipline tactique sur le terrain. Pour résumer, l’équipe a joué n’importe comment, même si des occasions ont été créées tout au long de la partie. Et l’expulsion du défenseur Houari Ferhani, au début du second half, n’a pas arrangé les choses. Le joueur en endosse toute la responsabilité, puisqu’il pouvait éviter le second carton jaune. Il a, en effet, tenté de marquer de la main. Il faut dire aussi que deux cadres manquaient à l’équipe lors de ce match, à savoir Djabout et Redouani. Et c’est pour des raisons disciplinaires que le coach intérimaire, Monein Kherroubi, ne les a pas fait jouer lors de cette confrontation, comme sanction. Présent au stade, le nouvel entraîneur de la JSK Jean-Yves Chay, accueilli la veille avec des fleurs à l’aéroport d’Oran, a dû subir après coup ce véritable carton infligé à son équipe. Le Français a vraisemblablement tout mentionné sur les insuffisances de l’équipe. Un grand chantier l’attend en perspective des prochaines confrontations.

La reprise dès ce soir à 18 heures

Les Kabyles reprendront le chemin des entraînements, ce soir à 18h, au stade du 1er novembre, pour préparer le prochain match face à l’USMH qui se jouera, mardi, au stade du 1er novembre. Le coach Chay entamera sa mission officiellement à l’occasion de cette première séance d’entraînement qu’il dirigera.

Vers le maintien du staff en place

Selon une source fiable, le coach français compte travailler avec le staff en place composée de Kherroubi, Hamlaoui et Gaouaoui. Selon la même source, il a donné rendez-vous aux joueurs et au staff actuel pour ce soir, pour la reprise des entraînements à partir de 18 heures. Le coach Chay aura une discussion avec les entraîneurs en place sur le match face à l’USMBA, avant d’entamer la préparation du match face à l’USMH. Il veut avoir toutes les informations concernant le groupe, ce qui lui facilitera la tâche de trouver les solutions aux insuffisances de l’équipe.

