L’ère Chay a commencé

Le coach français Jean-Yves Chay est désormais aux commandes de la barre technique kabyle.

En effet, le nouvel entraîneur a entamé sa mission, hier soir, en dirigeants sa première séance d’entraînements au stade du 1er novembre. Après avoir supervisé son équipe à Sidi Bel Abbès face à l’USMBA, Chay prétend à améliorer les choses en prévision des prochains rendez-vous. «La défaite concédée face à l’USMBA est lourde pour la JSK. Le score est très sévère et j’espère qu’il ne va pas influencer négativement sur le moral du groupe. Cependant, la JSK est une bonne équipe et possède de jeunes joueurs talentueux. Un grand travail nous attend pour que la JSK retrouve sa vraie place», a déclaré le Français à l’issue du match face à l’USMBA. Ce dernier compte faire de son mieux pour réussir de bons résultats à partir du match de mardi prochain face à l’USMH. Ainsi, Jean-Yves devait discuter tous les points concernant l’équipe avec le staff en place, composé de Kherroubi, Hamlaoui et Gaouaoui. Il tentera de chercher les solutions pour que l’équipe soit plus forte lors des prochains matchs. Il mise sur une victoire face aux Harrachis, ce qui redonnera confiance aux joueurs très affectés après la lourde défaite face à l’USMBA, jeudi dernier.

Boukhanchouche et Djabout examinés par Guillou

Le milieu de terrain Salim Boukhanchouche et l’attaquant Adel Djabout devaient être examinés hier soir par le kiné du club, Guillou. Boukhanchouche souffre des adducteurs alors que Djabout souffre du plat du pied. Le staff médical kabyle compte faire de son mieux pour que les deux éléments soient prêts pour l’USMH. Titulaires indiscutables dans l’échiquier kabyle, le staff technique souhaite les récupérer pour cet important rendez-vous.

JSK - USMH, mardi à 17 heures

Par ailleurs, la rencontre de la 7ème journée du championnat de Ligue 1 Mobilis entre la JSK et l’USMH est programmée pour mardi prochain à 17h, au stade du 1er novembre. C’est ce qu’indique le site officiel de la ligue professionnelle du football. Les Canaris auront trois jours devant eux pour préparer cette confrontation. Leur seul objectif est de gagner la partie pour se réconcilier avec leurs supporters, après la défaite face à l’USMBA.

