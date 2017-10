«Gérons match par match»

Par DDK | Il ya 17 minutes | 56 lecture(s)

à la fin du match, le coach Biskri était aux anges après la large victoire réalisée par l’équipe, mais il ne s’est pas privé, pour autant, d’afficher son mécontentement du rendement de certains joueurs lors du dernier quart d’heure de la partie

La Dépêche de Kabylie : Cinquième victoire d’affilée avec un score de quatre buts à deux,

ça fait plutôt du bien non ?

Mustapha Biskri : On travaille tout au long de la semaine pour gagner le plus grand nombre de matchs possibles. Jusque-là, ça marche, et tant mieux pour nous. On ne peut que souhaiter que ça dure. Il arrivera le jour où on trouvera des difficultés sur le terrain, mais, pour le moment, les joueurs trouvent du plaisir à se battre. Pourvu que ça dure !

Les joueurs ont fléchi dans le dernier quart d’heure, peut-on connaître les raisons ?

Nous avons vu deux visages lors de cette rencontre. Et jusqu’à l’heure de jeu, on dominait largement notre sujet, surtout en première mi-temps durant laquelle on a fait cavalier seul et raté beaucoup d’occasions. En deuxième mi-temps, et après avoir marqué le quatrième but, il y a eu comme un petit relâchement de la part des joueurs, qui croyaient que la partie était terminée. Ce qui nous a coûté deux buts. Personnellement, je ne suis pas satisfait du dernier quart d’heure et j’espère que les joueurs ne commettront plus cette erreur, qui risque de s’avérer fatale.

Après cette victoire, vous occupez la première place, seuls. Un commentaire ?

Je pense qu’il est encore très tôt pour parler accession, sachant qu’il reste encore 24 rencontres, ce qui nous donne 72 points. Aussi, chaque équipe peut aspirer à jouer les premiers rôles, même celles qui sont au bas du tableau. Je cite, à titre d’exemple, le GCM, qui, malgré les difficultés et les problèmes que vit ce club, il peut créer la surprise, car disposant de certains joueurs qui m’ont émerveillé, surtout à la fin du match où ils étaient franchement à la hauteur. Donc, c’est une équipe qui mérite respect. Gérons match par match et évitons de trop s’enflammer, le championnat étant encore long.

Les supporters étaient présents par milliers. C’est la belle ambiance qui reprend désormais…

Je suis très content d’avoir procuré de la joie à ces milliers de personnes qui nous ont soutenus tout au long de la partie. Elles étaient exemplaires. J’espère qu’on poursuivra sur cette lancée de bons résultats, pour que cette bonne ambiance entre les joueurs et les supporters dure.

Propos recueillis par Z. H.