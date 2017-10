Le MO Béjaïa seul leader

Par DDK | Il ya 16 minutes | 40 lecture(s)

Le MO Béjaïa trône désormais seul sur le fauteuil de la Ligue 2 Mobilis après cinq journées jouées. De bon augure pour la suite

Les joueurs du MOB ont en effet réalisé, avant-hier, une très belle opération en s’offrant les trois points de la victoire (4 - 2), lors de la rencontre qui les a opposés au GC Mascara. Les réalisations du MOB on été signées Nezouani (doublé), Soltane et Mouhli. Les Béjaouis ont bien débuté la partie, en ouvrant le score à la 5e minute par Nezouani, qui a inscrit une deuxième réalisation à la 43’. Avant la pause citron, une multitude d’occasions ont été ratées, notamment, par les Belkacemi, Soltane et Rahal. En seconde période, les Mobistes ont poursuivi leur domination et arrivèrent à inscrire une troisième réalisation d’un travail individuel par l’intermédiaire de Soltane, avant que Mouhli n’aggrave la marque. Après cette victoire, les Crabes occupent seuls la première place (16 points), après la défaite de l’ASAM devant l’ASO (1 - 0), suivi de la JSMS (15 points), qui a carbonisé le CRBAF (4 - 0), alors que l’ASAM recule à la 3e place. À noter que le staff technique a accordé deux jours de repos aux joueurs. La reprise est programmée pour lundi prochain à 18 heures, pour préparer le prochain match contre le WAT à Tlemcen.

Z. H.