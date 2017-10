Par DDK | Il ya 16 minutes | 47 lecture(s)

La JSM Béjaïa a chuté lourdement, avant-hier à Batna, face au CAB local sur le score de 3 - 0. Cette lourde défaire intervient au moment où un sursaut d’orgueil était attendu du côté des joueurs, pour effacer les deux derniers résultats décevants de leur équipe face à l’ASAM et l’ASO. Le portier Mounir Benmeddour, ayant suppléé Abderraouf Belhani, relégué au banc des remplaçants à l’occasion de ce match, n’a rien pu faire devant la grande détermination des gars des Aurès à aggraver les maux des Béjaouis. Ces derniers dégringolent, du coup, au 9e rang du classement général avec 8 points à leur actif. De ce fait, cette déculottée enregistrée à Batna, face à un adversaire qui n’est pourtant pas au mieux de sa forme, sera, sans aucun doute, lourde de conséquences pour la bande de Mounir Zeghdoud. Ceci pendant que la lutte pour l’accession devient de plus en plus acharnée entre plusieurs prétendants. Avec une ligne d’attaque décidément en panne ces derniers temps et un compartiment défensif devenu une vraie passoire en l’espace d’une rencontre, la JSMB ne rassure pas. Les supporters craignant, d’ores et déjà, un remake de la saison écoulée. En effet, nombre d’entre eux sont déjà montés au créneau pour exiger des explications sur la déroute d’avant-hier contre le CAB. Le prochain rendez-vous à domicile contre la JSM Skikda, qui n’est autre que le dauphin, sera certainement décisif pour l’avenir du staff technique, étant appelé à redémarrer vite la machine avant qu’il ne soit trop tard. Commentant la lourde défaite de son équipe contre le CAB, le coach Mounir Zeghdoud dira en fin de partie : «J’avoue que je n’ai pas reconnu mon équipe lors de la rencontre, de même que je dois avouer que je suis totalement surpris par l’ampleur du score de cette défaite. Toutefois, ce n’est pas pour autant qu’il faut blâmer les joueurs. Il va falloir chercher les vraies raisons de cette déroute et songer ensuite à se ressaisir au plus vite».

Le retour de Sofiane Kacem réclamé

Après les dernières prestations jugées en deçà des attentes du portier n°1 de la JSMB, Abderraouf Belhani, ou encore celle de Mounir Benmeddour, avant-hier contre le CAB, des fans du club sont allés jusqu’à réclamer purement et simplement le retour de Sofiane Kacem, aujourd’hui au CR Belouizdad en qualité de gardien de but n°2. Ainsi, et selon les informations en notre possession, cette éventualité n’est pas du tout à écarter, surtout que l’enfant de Texraïne, qui avait déjà passé quatre bonnes saisons à la JSMB, ne serait pas contre son come-back à Béjaïa au prochain mercato hivernal.

Reprise des entraînements cet après-midi

Après avoir bénéficié d’une journée de repos au lendemain de leur déconvenue contre le CAB (3 - 0), les joueurs de la JSMB ont rendez-vous cet après-midi, à partir de 17 heures, avec le staff technique, pour entamer la préparation de la rencontre de vendredi prochain face à la JSM Skikda. Un match qui se jouera, pour rappel, à huis clos, à 16 heures, au stade de l’UMA, en raison de la sanction infligée dernièrement par la CD de la LFP au club béjaoui pour jets de projectiles et utilisation de fumigènes par les supporters lors de la rencontre contre l’ASO (1 - 1, 5e journée).

B Ouari.