Et de deux pour le MCB

Par DDK | Il ya 15 minutes | 1 lecture(s)

Belle opération du MC Bouira qui est revenu avec les points du match face à l’US Auzia. La rencontre, qui avait un caractère derby, a tenu toutes ses promesses. Ce fut un match plein d’engagement physique de la part des deux équipes, notamment l’équipe d’Auzia qui voulait à tout prix remporter son premier match à domicile. De leur côté, les visiteurs étaient également très entreprenants, portant le danger, à plusieurs reprises, devant la cage du portier d’Auzia, Mebarki. On notera notamment les deux face-à-face de Nouisser et Ferhat, mis en échec par le portier Mebarki. Toutefois, la pression du MCB a fini par donner ses fruits à la demi-heure de jeu, lorsque l’arbitre a sifflé un penalty, suite à une main d’un défenseur d’Auzia dans la surface de réparation. Et c’est Kacel Ferhat qui s’est chargé de l’exécution ouvrant ainsi le score. L’attaque d’Auzia réagit, mais sans danger sur le jeune portier Imad Kheloufi transfuge du CRB Isser, qui a pris la place de Achour. En seconde période, l’entraîneur Zine Mohamed procèda à trois changements d’entrée. Auzia mit le paquet, exerça une pression terrible sur la défense du MCB, conduite par le tandem Yahiaoui et Zaidi, mais celle-ci résista jusqu’au sifflet final. L’équipe de Bouira revint donc à la maison avec les points du match. C’est un bon démarrage en championnat pour le MCB qui enchaîne ainsi sa deuxième victoire de suite. M’hena A