Les Canaris corrigent le MCA

Les juniors de la JSK ont enchaîné une nouvelle victoire, avant-hier, aux dépens du Mouloudia d’Alger au stade du 1er novembre, après celle ramenée de Béni Douala la semaine dernière. Les protégés du duo Haned - Idres ont surclassé leurs homologues algérois qui ne pouvaient rien devant la détermination des jeunes Canaris très en verve. Dominant de long et en large la partie, les Kabyles ont réussi à visiter par trois fois la cage mouloudeene. Trois réalisations signées successivement par Tabti Moussa, Oussama Taibeche et Fatah Smail. A signaler que le match se déroula parfaitement, même si les auteurs de cette belle victoire, qui occupent seuls la première place au classement de leur groupe, sont repartis frustrés. En effet, ils n’ont, une fois encore, pas eu droit à un déjeuner, comme ce fut déjà le cas lors du précédent déplacement à Béni Douala pour le compte de la première journée. Un manquement dû, sans doute, à la lourde défaite concédée la veille par l’équipe fanion devant les Scorpions de la Mekerra. La direction du club devrait impérativement se pencher sur l’amélioration de la prise en charge de cette catégorie, afin de permettre à ces talentueux jeunes de rester sur la dynamique de victoire. Pour rappel, les espoirs, eux aussi, auraient pu revenir avec les trois points, jeudi dernier à Bel Abbès, du match qui les opposait à leurs homologues de l’USMBA pour le compte de la 6e journée. Les poulains de Bachir Oubouzid ont survolé leurs adversaires du jour, heureux d’avoir récolté un point, contrairement aux Kabyles qui doivent nourrir des regrets pour avoir raté de peu la victoire. Les deux buts des Canaris furent l’œuvre d’Aït Mohand Zakaria et Djellal Massinissa.

S. K.