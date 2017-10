Un nul logique

Par DDK | Il ya 16 minutes | 43 lecture(s)

Défaits lors de la première journée à Bir Ghbalou, les protégés de Said Bouchaffa avaient à cœur de se racheter en accueillant la formation du CR Zemmouri. Mais le duel n'a finalement pas connu de vainqueur. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge de zéro partout au terme d'une partie palpitante et indécise. Ce sont les camarades de Merabet qui ont été les premiers à se montrer dangereux avec une belle action menée (6') mais sans toutefois parvenir à percer la muraille du CRZ bien articulée autour de son gardien. Plus on avançait dans le match, plus la bataille faisait rage au milieu du terrain, avec de rares occasions de part et d'autre tant le jeu était fermé avec des défenses qui ont pris le dessus sur les lignes offensives. De retour des vestiaires, les joueurs de Gouraya, sentant qu’il y avait un bon coup à jouer, vont monter d’un cran en imposant même un rythme assez soutenu à leur adversaire du jour. Oukrid, 58’, fut à deux doigts d’ouvrir la marque, mais il butera sur le dernier rempart adverse qui repoussera le danger. Tenus par l'obligation de vaincre, les camarades de Chaabane vont poursuivre leur pressing, mais leurs tentatives manqueront de punch au dernier moment à l'image de Belabed (72') ou encore le rentrant Belhocine qui a raté de peu l'ouverture du score pour son équipe. En face, la formation du CRZ contrôlait bien les opérations et menait parfois des contres assez dangereux comme celui de la 74' qui a vu Agourar, sur un service de Belhabchia, rater l'inratable. Une action qui a donné des sueurs froides au banc bougiote. De son côté, la défense des visiteurs, bien organisée derrière, tint bon et le score en restera là jusqu’au coup de sifflet libérateur de l’arbitre Morakeb qui a été très contesté par Gouraya, notamment après l’expulsion de l’entraîneur en première période.

Zahir Aït hamouda