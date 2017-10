Seddouk améliore son collectif

Par DDK | Il ya 16 minutes | 46 lecture(s)

Poursuivant son cycle de préparation d'intersaison, la formation du RC Seddouk a livré une rencontre amicale à Aokas face au CRBAO local, qui évolue dans le même palier. La partie, très disputée et caractérisée par un niveau de jeu fort acceptable, s'est achevée sur un score de deux buts à zéro (2 - 0) en faveur des Seddoukois. Au-delà du résultat technique, la rencontre aura permis aux coachs des deux formations de jauger le niveau technique de l’ensemble de leurs éléments. Elle a, aussi, permis aux joueurs d'avoir du volume de jeu, avant d’effectuer les derniers réglages et se préparer le mieux possible pour l’entame du championnat. Ce dernier s’annonce d’un niveau très élevé cette saison, avec la présence de plusieurs formations huppées, dont l’ORBA, le SSSA, le RCS, le CRBAO, le SRBT et JSIO. En somme, ce fut une belle joute qui a été plus que bénéfique aux deux formations, qui veulent améliorer leur cohésion, notamment les Vert et Noir, qui s'apprêtent à disputer le deuxième tour régional en coupe d’Algérie. Une compétition où ils ont fait sensation, en écartant sur leur chemin le NCB, le SSSA et la JS Tichy. Les coéquipiers de Benaïssa veulent profiter des matchs tests et de l’aventure en coupe, pour bien préparer le championnat. Il y a lieu de préciser que le club seddoukois s'est mesuré à son voisin de l'O M'Cisna au tout début de la semaine dernière, en le battant par trois buts à un.

Z. A.