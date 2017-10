La déroute at home de Moulediouane

Par DDK | Il ya 16 minutes | 50 lecture(s)

Les résultats de la deuxième journée du championnat de la Régionale 2, du groupe A, ne sont pas très rassurants pour les deux représentants de la wilaya de Tizi-Ouzou, l’OS Moulediouane et l’ES Draâ El Mizan.

Les Oiseaux Sportifs de Moulediouane, qui accueillaient pourtant au stade du 1er Novembre leurs homologues de l’OS El Kseur, ont été battus sur le score sans appel de 3 à 1. Après leur défaite lors de la première journée, les poulains de Chabane Meftah étaient pourtant dans l’obligation de se racheter, mais encore une fois ils sont passés à côté de leur sujet en s’inclinant à domicile. Ce fut aussi le cas pour l’ES Draâ El Mizan, qui a perdu à M’Chedallah devant la JSMB locale sur le score de deux buts à un. Un mauvais début de saison pour l’OSM et l’ESDEM qui ne rassurent pas leurs supporters et la suite de leur parcours s’annonce d’ores et déjà difficile. Quant au choc de la journée entre l’ES Timezrit et l’US Soummam, il n’a pas connu de vainqueur et s’est achevé sur le score vierge de 0 à 0. C’est sur le même résultat que la rencontre ayant opposé Gouraya Béjaïa au CR Zemmouri s’est terminée, de même pour le match qui a mis aux prises le WR Bordj Ménaïel à l’ES Bir Ghbalou. Le même résultat a également sanctionné la rencontre qui a opposé le CM Tidjelabine et l’USM Béjaïa. La bonne opération de la journée est à mettre à l’actif du MC Bouira qui s’est imposé en déplacement sur le score d’un but à zéro, face à l’US Auzia. Le CRB Kherrata n’a lui non plus pas raté sa deuxième sortie et a battu la JS Bordj Ménaïel par deux buts à un.

Massi Boufatis