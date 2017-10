Béni Douala cale, Ben Aknoun nouveau leader

Par DDK | Il ya 24 minutes | 50 lecture(s)

Suite à sa petite victoire, avant-hier samedi, face à la formation de la montagne, pour la 5e journée de ce championnat de la DNA, le nouveau promu, l’ES Ben Aknoun, occupe désormais la première place du classement. Les poulains de Manaa enregistrent du coup leur troisième succès de la saison et n’ont perdu jusque là aucun point à domicile. L’ex-leader, l’US Beni Douala, quant à lui a été contraint au partage des points par le RC Boumerdès, cédant son fauteuil. De son côté, le NARB Reghaia, qui a pris le dessus sur l’IB Lakhdaria, se replace dans la course, alors que le CRB Dar Beida, après une longue période de disette, reprend des couleurs grâce à son succès contre la JS Jijel. Le CR Beni Thour a pour sa part ramené un précieux nul de son déplacement à Reghaïa, face à l’IB Khemis El Kechna, ce qui lui permet de garder le lien avec le groupe de tête, au moment où l’ex-pensionnaire de la ligue 2, le Widad de Boufarik, a été accroché at home par la formation de M’Sila. Même cas de figure pour le RC Arbaa qui est allé imposer le partage des points aux Sudistes de Rouissat.

Les journées se suivent et se ressemblent pour Amizour

Le club d’Amizour a subi une nouvelle défaite, à Magra, sur le score de trois buts à deux. Une défaite qui enfonce un peu plus le club d’Amizour dans les profondeurs. Tout le monde attendait pourtant un sursaut d’orgueil de la part des camarades de Kheraz, après leur dernière défaite à domicile face à Béni Douala.

Samy H.