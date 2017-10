«On méritait largement notre victoire»

Par DDK | Il ya 24 minutes | 34 lecture(s)

La Dépêche de Kabylie : Quel commentaire faites-vous après le large succès contre le GC Mascara ?

A. Nezouani : Je pense qu’on méritait largement la victoire. On a bien joué, en dominant presque la majeure partie de la rencontre avec à la clé quatre buts inscris. On a confirmé aujourd’hui la bonne santé du groupe. Espérons qu’on continuera sur cette lancée de bons résultats.

Vous étiez efficace devant les bois, en inscrivant un doublé. Quel est votre sentiment ?

Je suis très content d’avoir ouvert mon compteur buts par un doublé, et contribué, par là, à la victoire de mon équipe. J’espère que c’est le début d’une nouvelle ère pour moi, car mon rôle consiste à marquer des buts. Cela dit, peu importe celui qui marque au foot, la victoire étant beaucoup plus importante.

Les supporters ont joué un rôle très important en vous soutenant tout au long de la partie…

Honnêtement, je suis très content et reconnaissant à la fois pour leur soutien indéfectible. Ils se sont déplacés en force pour nous soutenir, et, Dieu merci, on ne les a pas déçus. On a fait le maximum pour leur procurer de la joie. J’espère que ce n’est que le début. Il y aura d’autres occasions pour partager avec eux d’autres moments de joie. Chapeau bas pour les Crabes. Ils ont démontré leur amour aux couleurs, que ce soit à domicile ou à l’extérieur.

Propos recueillis par Z. H.