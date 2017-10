Et ça repart pour préparer le WAT

Par DDK | Il ya 25 minutes | 40 lecture(s)

Après deux jours de repos accordés par le staff technique suite à la belle victoire acquise devant le GCM, les Crabes reprendront le travail aujourd’hui, pour préparer le prochain match contre le WAT à Tlemcen.

Une rencontre programmée pour ce vendredi. Mustapha Biskri essayera, comme d’habitude, de parler aux joueurs avant le début de la séance, pour les inciter à oublier la dernière victoire, afin de ne se concentrer que sur le prochain match, dans le but de revenir de la capitale des Zianides avec un résultat probant et maintenir cette cadence de bons résultats. A noter que ce match verra le retour de Bouledied dans l’axe, après avoir raté celui de vendredi passé. Une rencontre durant laquelle son absence a été sentie, malgré le bon rendement du jeune Mouhli. Cependant, le coach Biskri doit trouver le remède qu’il faut pour remédier au relâchement des joueurs, constaté lors du dernier quart d’heure du jeu, contre le GCM. Un phénomène qui a inquiété la majorité des supporters qui ne veulent plus revivre de tels moments de stress et d’angoisse, surtout que l’adversaire du jour était loin d’être un titan.

Noubli et Bentayeb non-concernés par le match du WAT

Les deux joueurs blessés Noubli et Bentayeb ne reprendront le travail que vers la fin de cette semaine, ce qui indique que leur participation au prochain match est quasiment impossible. Le staff technique du MOB reconduira, sans doute, le jeune Soltane à la place de Noubli, alors que Boucherit, qui assure le même rôle que Bentayeb, pourrait être associé à Rahal ou un autre joueur si le coach opte pour deux milieux récupérateurs.

Z. H.