La colère de Tiab

Après avoir bénéficié d’une journée de repos au lendemain de leur débâcle contre le CA Batna (0 -3), les joueurs de la JSMB avaient rendez-vous, hier après-midi, avec le staff technique pour entamer les préparatifs de la rencontre de la septième journée de championnat, prévue vendredi prochain à domicile contre la JSM Skikda. Les Vert et Rouge, qui n’ont récolté qu’une seule unité en trois matchs, ont provoqué le courroux des inconditionnels du club. Selon une source digne de foi, le président Boualem Tiab aurait piqué une colère noire après cette humiliation subie par son équipe à Batna. Il devait tenir une réunion d’urgence hier après-midi avec le staff technique en présence des membres du comité directeur. Selon nos sources, M. Tiab devait rencontrer les joueurs avant le début de la première séance de travail de la semaine, prévue à 17h30’, pour les mettre devant leurs responsabilités et leur rappeler les objectifs tracés à l’intersaison. Le lourd score de la rencontre face au CAB et surtout la piètre prestation offerte par les joueurs sur le terrain, ont donné froid dans le dos des socios du club alors qu’une réaction positive était souhaitée pour renouer avec les résultats positifs. Et les conséquences ne se font pas attendre puisque le podium s’éloigne déjà pour les Béjaouis qui accusent désormais cinq points de retard sur le 3e au classement. Cela étant dit, le rendez-vous de vendredi prochain contre la JSM Skikda constitue d’ores et déjà un virage capital pour les Béjaouis qui seront dans l’obligation de l’emporter pour éviter la crise. Le match en question se jouera à huis clos au stade de l’UMA et cela constituerait peut-être un mal pour un bien pour Lakhdar Drifel et consorts afin d’évoluer sans la pression du public. Quatre jours nous séparent de cette empoignade face au dauphin du groupe et le staff technique est appelé à remobiliser ses joueurs pour s’assurer une préparation idéale avant le jour J.

B Ouari.