Début raté pour Akbou

Par DDK | Il ya 25 minutes | 38 lecture(s)

En accueillant la formation de l'IR Birmandreis, les protégés de Haddad se devaient absolument d’arracher un résultat positif pour rester collés aux premiers et, par là, éviter un deuxième revers qui plongerait l'équipe dans le doute. Il faut dire que, dans cette première manche de championnat, tout point de perdu vaudra son pesant d'or lors du décompte final. Au bout, la JS Akbou a été tenue en échec par son vis-à-vis. Un nul au goût d'une défaite pour cette formation akboucienne qui espérait mieux. Pour revenir à la partie, les présents au stade d’Awzellaguen ont été les témoins d'une belle partie malgré l'enjeu du match. Deux équipes qui se sont données à fond, sans ménagement, et avec un beau football à la clé et un fair-play exemplaire. Les coéquipiers de Bacha ont entamé le match tambour-battant, puisque deux minutes ne se sont pas écoulées qu'ils parviendront à s'offrir la première occasion qui sera vendangée par Koceila. En face, les protégés de Slimani étaient bien place, occupant toutes les zones du terrain, en optant par des contres rapides et assez dangereux. La partie est caractérisée par un jeu ouvert et équilibrée, avec une bataille acharnée au milieu de terrain. Les coéquipiers de Zerzour se procurent une première occasion en or, après la demi-heure de jeu par l'entremise de Meterfi. Mais le gardien de la JSA était à la parade pour sauver son équipe d'un but tout fait. De retour des vestiaires, les camarades de Beladjet sont revenus sur le terrain avec l'idée d'arracher les points mis en jeu. Mais, à chaque fois, leurs tentatives manquaient de punch, pour espérer déstabiliser l'arrière-garde de l'IRB, bien articulée autour de Hachemi. Les deux staffs ont procédé à différents changements, mais, à chaque fois, les défenses prennent le dessus sur les attaquants. Pour les locaux, d'abord, Bouchouchène, juste après l'heure de jeu, avait raté l’immanquable. Puis c'est autour de Lardjene de louper une occasion franche d'ouvrir la marque pour son équipe, la JSA. Nullement découragés par ces ratages, les Akbouciens se montreront déterminer à aller chercher la faille, mais les tentatives des Massinissa, Zediri et consorts vont buter sur la défense algéroise, qui tiendra le coup jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre, Zeghoud. C’est, donc, sur ce score vierge de parité que se terminera la partie. Un résultat qui ne fait, réellement, l'affaire d'aucune des deux formations, notamment la JS Akbou qui jouait à domicile. Même si, il est vrai, que c'est un bon point de pris face à une vaillante formation algéroise qui a bien joué le coup.

Zahir Ait Hamouda