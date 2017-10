L’ESG en deuxième mi-temps

Par DDK | Il ya 26 minutes | 36 lecture(s)

Après le match nul ramené la semaine dernière de Tizi-Ouzou (1 - 1) face au CRBTO, l’Entente Sour Ghozlane signe sa première victoire pour son premier match à domicile (2 - 1) devant le WB Saoula. Ainsi, après une première mi-temps de jeu très serrée, pratiquement fermée, notamment par les visiteurs, les Ententistes, soutenus par le public, ont tenté de créer des occasions de but, en vain. D’ailleurs, une seule action de but mérite d’être signalée en première mi-temps, lorsqu’Abid, bien servi par Ziani, place une tête décroisée qui a failli tromper le portier de Saoula. Après une première mi-temps sans buts, il a fallu attendre la 60’ minute pour voir enfin les protégés de l’entraîneur de l’ESG Said Hattab ouvrir le score par l’intermédiaire d’Abid. Ce dernier, suite à un travail individuel, efface deux défenseurs de Saoula, pour ouvrir le score. Les visiteurs ont immédiatement réagi. Heureusement pour l’ESG, le portier Amiri Billal, dans son grand jour, sauve son équipe d’un but égalisateur. Après l’ouverture du score, le WBS quitte sa zone pour essayer de revenir au score. Mais c’est l’ESG qui en profite pour ajouter un seconde réalisation signée Baghdali. De nouveau, les visiteurs se remettent en attaque et, une nouvelle fois, le portier Amiri se distingue par deux superbes arrêts. Dans les dernières minutes, le WB Saoula réussit, quand même, à réduire la marque sur penalty. Mais il était trop tard, l’arbitre Loueleh met un terme à la rencontre remportée par l’ESG sur le score de 2 à 1.

M’hena A.