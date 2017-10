Azazga n’a pas résisté au leader

Par DDK | Il ya 25 minutes | 40 lecture(s)

Lors de son périlleux déplacement chez le leader, à Ouled Djellal, la JS Azazga n’a pas finalement pu résister face au CRB Ouled Djellal.

Pour ce match de la 4e journée du groupe Centre-est de la division inter-régions, les Azazguis ont été battus sur le score net et sans bavure de trois buts à un, par un CRB Ouled Djellal qui confirme ses ambitions d’accéder en division nationale amateur cette saison, comme en témoigne sa série de quatre victoire sur autant de matchs joués. Quant aux Rouge et Noir de la JS Azazga, le plus dur reste à faire. Ils sont appelés à faire le plein à domicile, en évitant de perdre des points précieux, puisque cinq points ont été déjà ratés sur les deux matchs joués à Tirsatine. La JS Azazga n’aura grignoté que quatre points sur les douze possibles. Son début du championnat n’aura pas été à la hauteur des aspirations du large public azazgui, qui rêve depuis des saisons d’une autre accession en division nationale amateur. Pour sa part, le MB Bouira est parvenu à réaliser un bon résultat en déplacement, en tenant en échec le MB Hassi Messaoud (0 - 0). Un bon point de pris pour les Bouiris qui se sont rachetés aux yeux de leurs supporters suite au dernier faux-pas à domicile.

Le MBB manque un penalty à la 90’ et se contente du nul

Mais pour les dirigeants qui ont eu à voir sur place à côté de quoi leur équipe est passé, c’est plutôt la désillusion car de l’avis des présents le MB Bouira aurait pu revenir avec les trois points de la victoire lors de ce match en déplacement à Laghouat, face au MB Hassi Messaoud. En effet, alors que la partie allait se terminer comme elle a commencé, soit sur le score vierge de zéro partout, le MBB bénéficie d’un penalty à la 90’. Cette fois-ci, la responsabilité a été donnée au jeune défenseur Meftah, qui malheureusement, rate le but du succès. Ainsi, le MBB, qui compte une seule victoire, réalisée lors de la première journée face au Hydra AC, enchaîne un troisième nul. Pour les autres rencontres de cette 4e journée, le SA Sétif reste collé au leader, en battant son invité du jour, l’IRB Berhoum, par la plus petite des marges (1 à 0). Le NRB Ouled Derradj, quant à lui, réapprend à gagner puisqu’il s’est imposé sur le score de 2 à 0 face au FC Bir El Arch, alors que le Hydra AC n’a pas fait dans le détail et a battu sur le score de 3 à 1 l’AS Bordj Ghedir. De son côté, le DRB Baraki a eu le dernier mot face au voisin le CA Kouba, en s’imposant 1 à 0. Enfin, le CRB Aïn Djasser s’est imposé 1 à 0 devant l’IRB Aïn Lahdjar. A noter que le match entre l’OMR El Annasser et l’USM Sétif est reporté pour mardi prochain.

Massi Boufatis