«Ce qu’il s’est réellement passé…»

La Dépêche de Kabylie : Beaucoup de choses ont été dites après que vous avez raté le dernier entraînement avant le match face à l’USMBA. Qu’avez-vous à dire sur ce sujet ?

Adel Djabout : Honnêtement je suis étonné et surpris que l’on m’accuse d’avoir volontairement raté un entraînement. Ce que les gens doivent savoir c’est que j’étais blessé au pied et que j’avais informé le coach que je ne pouvais pas jouer cette rencontre. Par ailleurs, je jure qu’à 17h15 j’étais réveillé et je n’étais pas en train de dormir comme le disent certains. Je pensais que le départ pour l’entrainement était prévu à 17h45 et 10 minutes avant cette heure j’étais sur place prêt à partir avec l’équipe. Néanmoins, on m’a informé que l’équipe est déjà partie à 17h30, soit cinq minute avant que je n’arrive.

Vous paraissez dégouté par cet incident…

Je ne suis pas un type à problèmes et je ne triche jamais. Comme je viens de vous le dire, j’étais blessé et je ne me suis pas entrainé le mardi. Malgré ma blessure, j’allais faire le déplacement avec l’équipe et j’étais prêt à m’entraîner, si ce n’était cette erreur sur l’heure du départ à l’entraînement. Je suis un professionnel et je ne lésine pas sur les efforts pour honorer mon contrat avec mon club.

Donc, vous êtes déjà dans le prochain match face à l’USMH…

Après la défaite face à l’USMH, nous devons préparer convenablement notre rendez-vous avec l’USMH. Il nous faut nous racheter de la dernière défaite concédée à Bel Abbes. Nous ferons tout pour réussir un bon résultat.

Et comment voyez-vous ce match ?

C’est un match très important et difficile. Nous allons nous atteler à bien le préparer et nous jouerons pour gagner. Nous ferons tout pour nous faire pardonner auprès de nos supporters. Nous comprenons leur déception et nous leur promettons de la joie.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi