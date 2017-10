«Je suis là pour servir le club»

Par DDK | Il ya 24 minutes | 44 lecture(s)

Rencontré avant-hier avant l’entame de sa première séance, le revenant, Jean-Yves Chay semblait très enthousiasmé de retrouver le stade du 1er novembre. «Ça fait vraiment chaud au cœur de retrouver le stade du 1er novembre 10 ans après. La JSK est un club qui n’est plus à présenter et je suis ravi et ému de faire partie, une nouvelle fois, de cette grande équipe. Je suis revenu avec l’ambition de réussir un bon challenge avec ce club et je souhaite de tout mon cœur que la JSK se portera mieux. J’ai une idée sur l’équipe et j’essayerai de trouver des solutions pour la remettre dans le bon couloir», révèlera le technicien français. Questionné a propos de la nomination de Djouder et Hamlaoui comme adjoints, Chay n’a pas tari d’éloge envers ses deux anciens joueurs : «J’ai choisi Samir et Nassim, car je les connais bien. Je les avais comme joueurs sous ma coupe et je connais bien leurs valeurs morales. Je suis là pour les aider et j’espère qu’ils vont me donner satisfaction, notamment Djouder. Je suis persuadé qu’ils vont être réceptifs à ma méthode de travail. En ce qui me concerne, je me ferai un devoir de leur transmettre toutes mes connaissances afin qu’ils puissent assurer la relève à l’avenir», a indiqué le coach Chay avant de parler du match face à l’USMH : «Je viens de commencer mon travail et j’ai senti un gros désir chez les joueurs qui me semblaient déterminés à réussir un grand match face à l’USMH, avec à la clé une victoire», soulignera le coach kabyle. Par ailleurs, selon des indiscrétions, Chay ne signera son contrat que lundi et sa présence sur le banc mardi prochain reste incertaine.

Propos recueillis par S. K.