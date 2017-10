Djouder et Hamlaoui promus assistants

Par DDK | Il ya 25 minutes | 43 lecture(s)

Le nouvel entraîneur Jean-Yves Chay a entamé, avant-hier, son chantier à la tête de la barre technique de la JSK. Il a signé pour 18 mois.

Arrivé au stade trois heures avant le début de sa première séance, Chay s’est longuement entretenu avec le manager Karim Doudane et les membres de son staff technique. Un staff new look avec la nomination de Samir Djouder et Nassim Hamlaoui comme adjoints. Deux anciens joueurs des Canaris sur lesquels le Français a jeté son dévolu pour le seconder. Auteur d’un diplôme CAF C, l’ancien adjoint de Nait Abbes au sein de la formation de l’US Béni Douala, Samir Djouder, est donc promu assistant. Idem pour Nassim Hamlaoui qui a obtenu son premier degré et un diplôme FAF 3. Ce dernier était jusque-là l’entraîneur de l’équipe réserve. Le technicien français qui connait bien aussi Djouder que Hamlaoui pour les avoir eu comme joueurs auparavant, devrait choisir un troisième adjoint dans les prochains jours. Un trio qui travaillera sous sa coupe, avec bien évidement l’entraîneur des gardiens de buts, Lounès Gaouaoui déjà en poste. Ainsi, comme il l’avait déclaré récemment, le coach Chay compte transmettre ses connaissances et ses compétences aux membres de son nouveau staff appelé à assurer, dans un proche avenir, les destinées de la barre technique de leur équipe. L’USM El Harrach en ligne de mire Ce sera demain mardi que Jean-Yves Chay aura à effectuer son premier test à la tête de la barre technique du club kabyle, à l’occasion de la réception de l’USM El Harrach pour le compte de la 7e journée du championnat de ligue 1 Mobilis. Le coach des Canaris qui a entamé son travail samedi, aura encore une seule journée devant lui pour mettre ses joueurs dans de bonnes conditions en prévision de cette sortie face aux Harrachis. Une rencontre importante aussi bien pour lui que pour son équipe, qui reste sur un revers à Bel Abbès. Les camarades de Juba Oukaci qui ont réappris à gagner à domicile face au DRB Tadjenanet auront une bonne occasion de mettre fin à la poisse qui les poursuit ces dernières saisons, au stade du 1er novembre. Cela dit, les équipiers du capitaine Raiah vont tout faire pour enchaîner une seconde victoire demain mardi. Un succès qui les mettra plus en confiance pour la suite du parcours, notamment lors des sorties à domicile, où les Canaris doivent impérativement faire le plein à commencer par le match face à l'USM El Harrach. Une bête blessée dont les Canaris devraient se méfier pour éviter de retomber dans leurs travers, sur leur pelouse du stade du 1er novembre.

S. K.