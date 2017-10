Souk El Tenine confirme

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

La deuxième journée de la division pré-honneur a été marquée par plusieurs victoires à l’extérieur. Dans le groupe A, l’IRB Souk El Tenine a damé le pion à la nouvelle formation de la JS Aït Boumhani et s’offre à l’occasion les commandes au classement. Pour sa part, la JS Tadmaït qui jouait son premier match de la saison n’a pas raté l’aubaine d’empocher les trois points devant l’AC Tirmitine. De son côté, l’AS Imazgharen qui accueillait sur son nouveau terrain flambant neuf le FC Aït Zaim, a été contrainte au partage des points.

Betrouna et Bouhinoun se hissent en haut

Dans le groupe B, les surprises n’ont pas manqué, à commencer par cette défaite de l’US Tala Athmane devant le FC Betrouna, qui s’offre les commandes, en compagnie de l’US Bouhinoun, vainqueur de l’ES Nath Irathen. Pour sa part, la JS Djudjura est allée s’imposer à Makouda devant l’OM locale. L’autre fait saillant, c’est le nul concédé par l’O Taourirt Mokrane à domicile devant l’US Sidi Belloua. Enfin, la nouvelle équipe d’Ath Zmenzar, la JS Aït Anane, a engrangé son premier succès face à l’O Timizart Loghbar qui a concédé sa deuxième défaite de suite au stade Oukil Ramdane. Dans le groupe C, le HC Azazga et l’OC Makouda, qui jouaient à domicile, ont pris le dessus respectivement sur la JS El Kelaa et l’USK Aït Aissa Mimoun. Des succès qui permettent aux deux vainqueurs de rester aux commandes du groupe avec six points dans leur besace.

Le HC Hendou et l’OC Makouda assurent l’essentiel

La formation d’Ikhelouiene qui restait sur un nul à domicile, est allée se racheter hors de ses bases face à l’équipé d’Aït Yahia Union Sport. Quant à la surprise du jour, c’est la victoire du CS Djebla Ouaguenoun à Mekla devant l’US Djemaa Saharidj.

