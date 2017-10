L’US Soummam a bien résisté à Timezrit

Par DDK | Il ya 1 heure | 142 lecture(s)

Considérée comme la grande affiche de cette deuxième journée, le choc ayant mis aux prises l'ES Timezrit avec le nouveau promu, l’US Soummam, n' a finalement pas connu de vainqueur, puisque les deux formations se sont neutralisées sur un score nul de zéro partout. Les débats ont été intenses de bout en bout et à la hauteur de la réputation des deux équipes tant il y a un engagement physique total, une grosse dépense d’énergie de la part des 22 acteurs. La formation des Ath Yemmel tablait sur une victoire devant son public pour détrôner leurs vis-à-vis. Finalement, les coéquipiers de Touahria ont raté leur sortie à domicile, en concédant un nul qu’on qualifiera d’heureux face à cette fougueuse équipe de l’USS qui est venue à Timezrit avec la ferme intention de repartir avec un résultat positif pour consolider son fauteuil et confirmer sa belle forme du moment. L’entame du match était plutôt timide de la part des deux équipes tant l’enjeu a pris le dessus sur le jeu. Les poulains de Kamel Bouzit se sont procuré au quart d’heure de jeu une occasion sans parvenir, donc, à la concrétiser au grand dam du banc de l'EST et de la chaude galerie locale venue encourager son équipe. En face, les coéquipiers de Mazer ont paru sereins et calmes ce qui leur a permis de fermer tous les espaces. La partie sera de plus en plus animée avec une bataille farouche dans l'entre jeu. De retour des vestiaires, les coéquipiers de Boulainceur, certainement sermonnés par leur coach, sont revenus déterminés à aller chercher les points du match. Aussi après une première alerte avortée, Baouche, juste après l'heure de jeu, mettra à rude épreuve le gardien unioniste qui repoussera le danger avec brio. Beaucoup de situations dangereuses, notamment sur balles arrêtées, vont être gâchées par les attaquants locaux, trop brouillons. Dès lors, le scénario va subitement changer avec une formation de l'USS qui, sentant un bon coup à jouer, va élever le rythme et prendre un peu plus d'initiative en allant créer le danger dans le camp adverse. Et à un quart d’heure de la fin, elle aurait pu parvenir à ses fins, si Nait Yahia avait mieux armé son tir. Le coach de l'EST a beau incorporé des éléments frais pour apporter un sang neuf, mais les coéquipiers de Touahria verront toutes leurs tentatives vouées à l'échec, soit par maladresse, soit par la vigilance de l'arrière garde de l’USS bien articulée autour de son gardien. Les dernières minutes seront palpitantes à suivre, avec un danger qui planait d'un côté comme de l'autre. Il était dit que le score n'évoluera pas jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre Fodili qui mettra un terme aux chauds débats sur ce score de parité (0 - 0) qui n’arrange pas les deux formations, encore plus l'EST qui vient de perdre deux points précieux dans la perspective de la course aux avants poste. Quant au promu, il vient là de confirmer tout le bien qu'on pense de lui et qu'il faudra donc compter sur lui cette saison. Tels sont les deux enseignements à tirer de cette palpitante confrontation.

Zahir Ait Hamouda